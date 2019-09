Barcellona-Inter | Champions League | la partita in tv su Sky il 2 ottobre

Leo Messi - problemi muscolari : rischia di saltare il big match tra Barcellona e Inter : Nonostante la vittoria del premio Fifa come miglior giocatore del 2019, per Leo Messi non è proprio un buon momento. Reduce da in infortunio al polpaccio ad agosto, l’attaccante del Barcellona ieri, martedì 25 settembre, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo contro il Villareal a causa di

Champions League : Barcellona-Inter in tv su Sky mercoledì 2 ottobre : L’Inter giocherà contro il Barcellona nella 2ª giornata del Gruppo F della Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio casalingo contro lo Slavia Praga per 1-1, saranno attesi dai ragazzi di Ernesto Valverde al Camp Nou mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00. Sarà un impegno ostico per i ragazzi di Antonio Conte, che dovranno provare a strappare un risultato positivo per continuare a rincorrere la qualificazione al turno successivo. La ...

Infortunio Jordi Alba - il terzino del Barcellona in dubbio per l’Inter : Il Barcellona sarà privo di Jordi Alba per almeno due settimane, a causa dell’Infortunio muscolare riportato ieri sera nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ad annunciarlo è stato lo stesso club catalano, spiegando che Alba “soffre di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra”. Secondo i media di Barcellona, il terzino sinistro non dovrebbe essere disponibile per circa due ...

Champions League - i risultati di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Inter - dal 9 settembre in vendita i biglietti per la trasferta a Barcellona : Inizia lunedì 9 settembre la vendita dei biglietti del settore ospiti della prima trasferta dell’Inter nella UEFA Champions League 2019/20. Appuntamento per mercoledì 2 ottobre per Barcellona-Inter con calcio d’inizio alle ore 21 al Camp Nou. La vendita sarà riservata agli abbonati alla Serie A 2019/20, tramite questa pagina, ed ai soci Inter Club 2019/20 che […] L'articolo Inter, dal 9 settembre in vendita i biglietti per la ...

Inter - su Icardi ci sarebbe il Barcellona : In casa Inter non sembra conoscere la parola fine il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua ad essere al centro dei rumors di mercato ed extra campo. Fuori dal progetto tecnico, è stato escluso dai convocati anche per il match che questa sera i nerazzurri disputeranno alla Sardegna Arena, contro il Cagliari, dopo aver saltato la gara di esordio contro il Lecce. La volontà dell'attaccante sarebbe quella di restare, tant'è che ha ...

Sorteggi Champions League - Juve e Inter ritrovano Atletico e Barcellona : La grande corsa è iniziata. Con i Sorteggi di Montecarlo è ufficialmente partita la Champions League 2019-20, la competizione più importante che vivrà il suo atto finale il prossimo 30 maggio a Istanbul. Tre italiane su quattro (Juventus, Napoli e Atalanta) possono tirare un bel sospiro di sollievo, l'Inter l'unica che può recriminare qualcosa. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1167120206344458240LA ...

Champions League - ecco i sorteggi. L'Inter ritrova il Barcellona - per la Juventus pericolo Atletico Madrid : Sorteggio in chiaro-scuro per le squadre italiane impegnate nei gironi di Champions League: sorride il Napoli, va tutto sommato bene alla Juve e all’Atalanta, mentre l’Inter avrà sulla carta il compito più difficile di tutti. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono stati inseriti nel Girone F c

Champions League : Juventus con Atletico - Inter con Barcellona - Napoli e Liverpool. Per l’Atalanta c’è il City : I campioni d’Italia ritrovano l’Atletico Madrid, mentre per Napoli e Inter si annunciano altri scontri stellari, rispettivamente contro i campioni in carica del Liverpool e il Barcellona. l’Atalanta, all’aesordio, dovrà vedersela con il City

Sorteggio Champions : Barcellona per l'Inter - buoni accoppiamenti per le altre italiane : Poteva andare meglio, ma poteva finire anche decisamente peggio. Il responso dell'urna di Montecarlo ha definito gli otto gironi di Champions League da quattro squadre che vedranno protagoniste anche Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, le quali cercheranno di togliersi grandi soddisfazioni e onorare al meglio questa meravigliosa competizione che, anche quest'anno, si preannuncia avvincente e ricca di emozioni. Il Sorteggio di Montecarlo non è ...

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2020 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Atalanta e Inter in attesa - pericoli Barcellona e Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le fasce del Sorteggio – Le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle italiane Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena l’estrazione che definirà la composizione degli otto gironi. Le 32 squadre partecipanti conosceranno le avversarie che si troveranno di fronte nella ...

Dall'Argentina - Clarin : Juventus - Bentancur interesserebbe al Barcellona : A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino. Si sarebbe parlato anche di ...