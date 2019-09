Azzurri Legends | i 24 nomi della Nazionale delle Leggende

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 27 settembre 2019)Azzurre – Tredici Campioni del Mondo, più di mille presenze complessive in maglia azzurra e gli ultimi quarant’anni di storia del calcio italiano racchiusi in 24, quelliAzzurre, che lunedì 7 ottobre allo stadio “Sportpark Ronhof” di Fürth (ore 18) farà il suo esordio in una sfida ricca … L'articolo, i 24

Vivo_Azzurro : #AzzurriLegends?? Prende forma la #Nazionale???? delle Leggende Azzurre: nella squadra dei sogni brillano 24 stelle… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Prende forma la Nazionale 'Azzurri legends' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Prende forma la Nazionale 'Azzurri legends' -