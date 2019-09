Attenzione | prodotto ritirato dai supermercati Rischioso per la salute | l’allerta del

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019)se avete acquistato di recente questoal supermercato, potrebbe essere pericoloso. ICadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. L’allarme alimentare è stato pubblicato anche nell’apposita sezione sul sito del Ministero della. Ilin questione viene venduto in confezioni da 130 grammi con i numeri di lotto 080220 con termine minimo di conservazione 08/02/2020 e 180720 con Tmc 18/07/2020. Il consumo può rivelarsi un rischio per la persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio: per questo motivo l’azienda di Molvena, in provincia di Vicenza, raccomanda a queste persone di non consumare il preparato contraddistinto da quei numeri di lotto e riportarlo al punto vendita per il rimborso. Non si tratta del primo richiamo per ...

supermercatigpr : Le nostre carni sono da sempre garanzia di qualità. Esse provengono da allevamenti del Sannio seguiti con cura e co… - marioricciard18 : @marcosimoni_ Fate attenzione, però, che l’aumento degli adempimenti burocratici all’università è in parte il prodo… - lixmax72 : RT @italiadeidolori: @guyfawkes2_0 Stanno tentando di piantare la tecnocrazia. Potere agli scientisti. Attenzione, è possibile la fine dell… -