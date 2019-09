Atletica | Mondiali 2019 | Ruth Chepngetich vince la Maratona | primo oro per il Kenya

Atletica - Mondiali 2019 : il medagliere. Classifica e piazzamenti. Kenya al comando dopo la Maratona femminile : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chepngetich domina la maratona! Chelimo argento - Johannes bronzo. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.43: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare da Doha 1.41: Oro Kenya, argento Bahrein, bronzo Namibia: questo il podio della Maratrona Mondioale di Doha. Ritirate le due azzurre Epis e Dossena 1.40: Sesto posto per la statunitense Groner, settima la giapponese Tanimoto 1.36: Quarto posto per la keniana Kiplagat ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Un quartetto con tanta Africa in testa. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.10: E’ partita decisa Chepngetich ma Chelimo non ha ancora alzato bandiera bianca. E’ staccata di una ventina di metri 1.08: Al rifornimento prova nuovamente l’azione Chepngetich e stacca le compagne di avventura, la segue Chelimo, più indietro Kilaghat 1.03: L’Italia resta senza atlete in gara. Si ritira anche Giovanna ...

Atletica - Mondiali 2019. Sara Dossena in lacrime : “Sono svenuta per il caldo e mi sono ritirata. Ha senso una gara così?” : Sara Dossena si è ritirata dopo il 12esimo chilometro nella Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurra poteva essere un’outsider per le strade di Doha ma la bergamasca ha dovuto alzare bandiera bianca proprio nelle prime battute di gara. Inizialmente si pensava che la bergamasca avesse deciso di terminare anticipatamente la propria fatica a causa dell’annunciato problema a un piede e invece all’origine del ...

Atletica - Mondiali di Doha : Busby crolla a terra - Dabó lo aiuta ad arrivare al traguardo : A pochi metri dal traguardo della gara dei 5000 metri, l'atleta di Aruba Jonathan Busby è stramazzato al suolo per il caldo e la fatica. Ad aiutarlo ad arrivare fino in fondo ci ha pensato il guineano Braima Sunclar Dabó, che lo ha rialzato da terra e lo ha sorretto fino al taglio del nastro. Il tutto davanti agli sguardi pieni di commozione del pubblico del Khalifa Stadium di Doha.Continua a leggere

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Africa e Bahrein padroni. Dossena prova a non perdere troppo terreno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 23.30: Si ferma una delle favorite: la etiope Dereje 23.28: Adesso si fa sul serio. Sono in quattro a prendere il largo. Jepkesho (Bah), Aga (Eth), Chepgnetich (Ken) sono le più attive davanti 23.25: Dossena 20ma al km 7 a 7″ dalla testa 23.23: Jepkesho a fare l’andatura in un gruppo di una quindicina di atlete con tanta Africa, il Bahrein e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 22.59 la Maratona femminile - l’Italia spera in Sara Dossena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal’peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane “vere” non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia in apnea - Jacobs illumina e Tortu fatica. Trost e Crippa : eliminazioni dolorose. Azzurro sbiadito : Marcell Jacobs e Filippo Tortu qualificati alla semifinale dei 100 metri. Questa è l’unica nota lieta per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali 2019 di Atletica leggera (in attesa della Maratona femminile che si concluderà attorno alle 01.30), peggio di così non si poteva incominciare: Alessia Trost ed Elena Vallortigara out nel salto in alto, Yeman Crippa eliminato nei 5000 metri; Eleonora Vandi, Sara Fantini, Roberta Bruni, ...

Mondiali Atletica 2019 – Conclusa la prima giornata di gare - tutti i risultati degli azzurri : Brillano Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100, Crippa eliminato nei 5000 metri così come Alessia Trost nel salto in alto femminile Il lampo di Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri (10.07, quinto tempo assoluto del turno), unito alla promozione del compagno di specialità Filippo Tortu (10.20, vento -0.3), è la nota migliore per la squadra azzurra nella prima giornata di gare dei Campionati del Mondo di Doha ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : flop Italia - si salvano solo Tortu e Jacobs. Alle 22.59 la maratona donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,. Jacobs si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova di Tortu che raggiunge assieme a Tortu la semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei ...

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Trost nel salto in alto : fuori dalla finale insieme a Vallortigara : Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori dalla finale del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2019: prova incolore per le due azzurre dalla prova del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2019 arrivano due delusioni scottanti per l’Italia. Alessia Trost ed Elena Vallortigara non riescono a staccare il pass per la finalissima. Prova incolore delle due azzurre in quel di Doha, con Alessia Trost che stenta nell’1.92 (supera solo al 3° ...

