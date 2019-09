Atletica | Mondiali 2019 | l’Italia incomincia con due eliminazioni Fantini out nel

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’Italiacon dueaidileggera. Saraè stata la prima azzurra a gareggiare a Doha (Qatar) ma la sua prestazione nelle qualificazioni del lancio del martello non è stata positiva: la parmigiana, forte di un 70.30 di personale registrato pochi mesi fa a Livorno, non è andata oltre un poco soddisfacente 66.58 ottenuto al secondo tentativo (65.15 il primo, nullo il terzo) e ha terminato la prova nelle retrovie. La fresca 22enne, alla sua prima apparizione in una rassegna iridata, ha concluso la sua serie al 12esimo posto e scivolerà ulteriormente in classifica quando in pedana si presenteranno le atlete del secondo gruppo. Eliminata anche Eleonora Vandi nelle batterie degli 800 metri, la 23enne era impegnata nell’ultima serie che però si è rivelata una delle più lente: la pesarese è rimasta in coda al gruppo fin nelle prime ...

