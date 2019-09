Atletica | Mondiali 2019 | le pagelle dell’Italia venerdì 27 settembre Jacobs più forte

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Giornata da dimenticare per l’Italia dell’la prima del Mondiale di Doha, non fosse stato per Marcellche piazza la grande prestazione nelle batterie dei 100 piani (quinto miglior crono, 10″07) e per Filippo Tortu che ha superato il turno SARA FANTINI 4.5: Il debutto mondiale non porta i risultati sperati. Due lanci validi ma le misure che servirebbero per essere competitivi in chiave qualificazione non vengono neanche avvicinati. Il personale è lontano quattro metri ma lei si dichiara soddisfatta… ELEONORA VANDI 5: Ci prova a tenere il ritmo delle più forti nella sua batteria ma quando è il momento di cambiare passo non riesce ad essere competitiva per la qualificazione in semifinale. ROBERTA BRUNI 5: La campionessa universitaria non riesce a ripetersi a Doha. Supera a fatica 4.35 ma si ferma a 4.50 che avrebbe solo avvicinato il suo personale (4.52) ma ...

angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… - SkySport : ?? Il video #SkySport #Doha #Atletica - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo -