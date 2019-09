Atletica | Mondiali 2019 | Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori nell’alto

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Prosegue la serie di eliminazioni per l’Italia aidileggera, ancheednon sono riuscite a qualificarsi alla finale del salto in alto. Prestazione davvero sottotono delle azzurre che sono andate visibilmente in difficoltà a Doha (Qatar) e non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere alla portata. La friulana, capace sei anni fa di accedere all’atto conclusivo nella rassegna iridata, prosegue il suo periodo di difficoltà e si notano ancora grandi criticità a livello tecnico: ha superato 1.92 soltanto al terzo tentativo, poi ha commesso tre errori netti a quota 1.94 e ha concluso in 14esima posizione, seconda delle escluse dalla lotta per le medaglie. Il bronzo aiindoor 2018 dovrà ora fare un esame molto approfondito sulle sue prestazioni, la 26enne era una delle grandi promesse ...

