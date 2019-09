Atlantico On Tour è il nuovo album live di Marco Mengoni anticipato dal singolo Duemila

Biglietti in prevendita per la nuova data di Marco Mengoni a Eboli per Atlantico Tour : La nuova data di Marco Mengoni a Eboli è ufficiale. Nel giorno in cui Muhammad Ali raggiunge il disco di platino, l'artista di Ronciglione annuncia l'arricchimento del calendario con una nuova tappa al PalaSele. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 4 settembre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita quindi quella con corriere espresso e quella con ritiro ...

In 25mila al “Fuori Atlantico Tour” di Mengoni : In 25mila hanno sfidato il caldo e hanno fatto anche otto chilometri a piedi per il finale del "Fuori Atlantico Tour", il viaggio live di Marco Mengoni alla scoperta delle bellezze del Paese, che si è concluso con lo spettacolo a RisorgiMarche. Uno show suggestivo sulla spianata che ha ospitato il concerto per il festival ideato da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate. E' a loro che Mengoni ha dedicato la sua musica: "Spero per 1 ...

