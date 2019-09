Assunzioni Ferrovie dello Stato | 15mila posti per diplomati e laureati entro tre anni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nuove opportunità lavorative per coloro che aspirano ad entrare nel team diitaliane: Trenitalia assume giovani in tutta Italia. Negli ultimi giorni sono state aperte alcune posizioni di lavoro che rientrano nel progetto industriale diper il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltredi lavoro diretti. L'obietto di Fs, infatti, è quello di garantire il turn-over generazionale, ma sopratutto di consolidare e poi rafforzare le infrastrutture....

Investireoggi : Assunzioni Ferrovie dello Stato ottobre 2019: offerte lavoro in tutta Italia - misciarella : Assunzioni Ferrovie dello Stato: 4000 posti per diplomati e laureati, scadenza a settembre - boccininocisl : Assunzioni Ferrovie dello Stato: 4000 posti per diplomati e laureati, scadenza a settembre -