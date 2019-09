Ascolti USA ieri giovedì 26 settembre | crolla Young Sheldon | stabili Grey’s Anatomy e A

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 27 settembre 2019)tv USA26usa26 – Come era facilmente prevedibile CBSsenza The Big Bang Theory con le serie delrimaste,e Mom che dovranno abituarsi a nuovi numeri che diventeranno la nuova normalità.apre la serata con l’1.0 di rating e 8 milioni perdendo lo 0.7 rispetto alla sua media e più di 3 milioni nei totali. A seguire The Unicorn debutta con 6 milioni e 0.8 di rating, Mom torna in calo con 0.8 e 6,2 milioni e Carol’s Second Act si ferma a 6 milioni e 0.7 di rating creando una sorta di continuità complessiva nella serata. Carol’s è solo un decimo più bassa della media di Life in Pieces. Alle 22 Evil debutta con 4,6 milioni e 0.7 di rating perdendo qualcosa rispetto a 5,3 milioni e 0.8 di rating (ma guadagnandone in qualità e complessità). CBS può consolarsi con il fatto che ...

