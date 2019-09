Arresto ultras Juventus | 38 Daspo nell’operazione ‘Last Banner’ | spuntano inquietanti

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Emessi 38, alcuni decennali, nell’inchiesta Last Banner che ha portato all’di diversi capi ultrà della. Vengono fuori intanto paure e minacce legate all’ultimo Scudetto L’operazione Last Banner continua a fare ‘pulizia’ nella curva della. Il Questore di Torino ha emesso 38nei confronti di esponenti di spicco delle tifoserie organizzate bianconere, alcuni dei quali di durata decennale. Sono state coinvolte le principali figuredei gruppi organizzati della: “Drughi”, “Tradizione-Antichi valori”, “Viking”, “Nucleo 1985” e “Quelli… di via Filadelfia”. L’accusa è che ci fosse un accordo per mantenere il ‘controllo militare’ della curva. Sei sono finiti in manette: Dino Mocciola, leader dei Drughi, Salvatore Cava, Domenico Scarano, Umberto Toia, leader di Tradizione, Luca ...

DarioViking : RT @CucchiRiccardo: È importante rilevare il ruolo che ha avuto la #Juventus nell'arresto dei 12 criminali mascherati da tifosi. Si può. Le… - Il_Paradroide : RT @Miti_Vigliero: La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova La saldatura con l'estrema destra.… - Miti_Vigliero : La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova La saldatura con l'estrema de… -