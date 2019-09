Argentina | convocati 5 ‘italiani’ per le gare contro Germania ed Ecuador

Sci alpino - gli azzurri della Coppa Europa in partenza per l’Argentina : otto gli azzurri convocati : Gli azzurri della Coppa Europa pronti a volare in Argentina, partenza prevista per il cinque settembre Un’altra squadra italiana sta per raggiungere le nevi argentine di Ushuaia. Dopo i velocisti, anche gli effettivi della Coppa Europa delle discipline tecniche si trasferiranno in Sudamerica convocati dal ds Massimo Rinaldi. I convocati che partiranno il prossimo 5 settembre da Fiumicino sono 8: Pietro Canzio, Francesco Gori, Tobias ...

Sci alpino - l’Italia si prepara per l’inverno : i gigantisti convocati per la trasferta in Argentina : Fervono i preparativi per la stagione invernale e la Nazionale Italiana di sci alpino è nel pieno della fase di allenamento in vista della Coppa del Mondo. Velocisti e slalomisti sono già arrivati a Ushuaia (Argentina), da lunedì 26 agosto toccherà anche ai gigantisti che rimarranno in Sud America fino a lunedì 23 settembre: un mese intero di preparazione per avvicinarsi alla stagione invernale. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha convocato ...