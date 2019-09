Archeologia | i primi uomini europei cacciavano con arco e frecce già 40mila anni fa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un gruppo di ricerca italo-giapponese ha scoperto le più antiche tracce dell’utilizzo in Europa di armi da lancio basate su dispositivi meccanici comeo propulsori per lance. I reperti sono stati trovati in Italia, nella Grotta del Cavallo (una cavità naturale nei pressi della costa ionica salentina) e risalgono ad un periodo compreso tra 45.000 e 40.000fa. La scoperta – pubblicata su Nature Ecology & Evolution – permette di retrodatare di circa 20.000le prime evidenze dell’utilizzo di questo tipo di tecnologie da parte dell’uomo moderno nel nostro continente. “L’uomo di Neanderthal e l’uomo moderno hanno convissuto in Europa per almeno 5.000, ma ancora non sappiamo perché i nostri antenati riuscirono a radicarsi e diffondersi una volta arrivati sul continente, mentre la popolazione autoctona dei Neanderthal diminuì progressivamente fino a scomparire ...

