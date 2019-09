“Aqua” | ecco lo yacht eco-friendly da 112 metri | palestra | piscina a cascata e un sistema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un’imbarcazione da 112, con cinque ponti, una, un salone di bellezza e perfino una. Ma anche con undi alimentazione che sfrutta l’idrogeno liquefatto, conservato a -253 gradi nella stiva, per convertirlo in elettricità. È “Aqua“, il progetto presentato al MonacoShow dall’azienda olandese SinotArchitecture & Design. Al momento resta un prototipo, ma i designer raccontano che sarebbe in grado di navigare a 17 nodi di velocità, con un’autonomia di più di 6mila chilo: per questo sperano possa rivoluzionare l’industria navale. L'articolo “Aqua”,loeco-da 112e unche converte l’idrogeno liquefatto in elettricità proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilquotidiano1 : Ecco il super-yacht del futuro: si chiama 'Aqua' e va a idrogeno - FEMsrl : Ecco il super-yacht del futuro: si chiama 'Aqua' e va a idrogeno -