Antonio Conte | il re Mida della Serie A | su 119 giornate | ne ha passate 100 in vetta alla

Antonio Conte - al centro dello speciale Sky Sport con Giorgio Porrà : Venerdì 27 settembre, alle 22.30 su Sky Sport Uno riparte “L’Uomo della Domenica”, il programma di storytelling scritto e condotto da Giorgio Porrà. La nuova stagione parte con Antonio Conte, neoallenatore...

Inter - la firma di Antonio Conte : la miglior difesa d'Europa - lo dicono i numeri : Un portiere di sicuro affidamento, tre centrali difensivi top e due terzini a tutta fascia: ecco quanto è bastato all'Inter per avere, fino ad ora, la migliore difesa d'Europa. Un solo gol subito (quello di Joao Pedro contro il Cagliari) e cinque vittorie su cinque gare di campionato finora disputat

Antonio Conte e Gasperini - le scoperte in panchina che cambiano il loro campionato : Antonio Conte ha costruito il suo inizio perfetto. Cinque vittorie su cinque, quindici punti, come non gli era mai successo in carriera. L' Inter invece non è nuova a questa partenza, ma stavolta non c' è niente di occasionale, le vittorie sono tutte corrette, anche quelle in cui ha faticato. Con la

Razzismo - Antonio Conte contro i media : alcuni incitano a odio e violenza : La domanda e' sul Razzismo, la risposta di Antonio Conte e' uno sfogo che ha comunque a che fare con uno dei problemi

Antonio Conte se la prende coi giornalisti : "Razzismo? Certa stampa incita all'odio e alla violenza" : “Il razzismo? Io resto sbalordito quando leggo che sarò ricoperto di insulti dai tifosi juventini, perché il problema è quello che si trasmette poi a chi legge. Chi più incita all’odio, al rancore e alla violenza io lo caccerei, perchè i giornalisti oggi sono i primi ad incitare a certe cose”. Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla ...

Razzismo nel calcio - Antonio Conte : “Certi giornalisti alimentano spirale d’odio. Se fossi direttore li caccerei a calci in culo” : L’occasione è la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio, in programma a San Siro domani sera. Antonio Conte però è andato oltre la partita, affrontando a modo suo il tema del Razzismo nel calcio. “Razzismo? Mi sono trovato degli articoli in cui si parla del prossimo Inter-Juventus come una gara in cui verrò ricoperto di insulti – ha detto il tecnico dell’Inter – Lì rimango sbalordito ...

Inter-Slavia Praga - Antonio Conte è una furia : “ci hanno sovrastato - il primo responsabile sono io” : L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio ottenuto all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga Non comincia affatto bene la Champions League dell’Inter, i nerazzurri non vanno oltre il pareggio a San Siro contro lo Slavia Praga, riagguantando gli avversari solo al novantesima grazie al gol di Barella. Marco Alpozzi/LaPresse Antonio Conte è una furia nel post partita, soprattutto per la prestazione ...

Inter - Antonio Conte a gamba tesa su Sarri : “le sue lamentele? Stia tranquillo - adesso è dalla parte forte” : Interrogato sulle lamentele di Sarri sull’orario del match di Fiorentina-Juventus, l’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista Prime scintille sull’asse Inter-Juventus, a scatenarle è Antonio conte che, al termine del match con l’Udinese, entra a gamba tesa su Maurizio Sarri. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore della Juventus si è lamentato per l’orario della sfida con la ...

Striscia la notizia - diktat di Antonio Ricci su Michelle Hunziker : "Non può accadere contemporaneamente" : Sarà Maria De Filippi a condurre la prima puntata di Amici Celebrities, lo spinoff del talent show di Canale 5 con la versione vip del celebre talent. Nel comunicato stampa diffuso nella mattinata di martedì 3 settembre da Mediaset, si legge che la De Filippi presenterà il programma "nel periodo ini

Antonio Conte resuscita pure i morti : la fenomenale partita contro il Lecce. I nerazzurri sono rinati : Una partita è un indizio, ma quando è convincente come quella disputata dall' Inter contro il Lecce potrebbe anche essere una prova dei cambiamenti. Tra questi ultimi, spicca il rendimento delle vecchie conoscenze nerazzurre, di gran lunga oltre gli standard del passato. Principale artefice dell' im

Antonio Conte - le mani sull'Inter : perché sarà lui la sorpresa della stagione : Coerenza, continuità, persino una certa prevedibilità: è l' Inter di Antonio Conte la prima autentica novità della Serie A 2019/20. Rimandata la rivoluzione di Sarri nella Juve - vincente ma ancora con il dna di Allegri -, bella solo dalla cintola in su la Roma di Fonseca, in questa prima giornata l

Lukaku subito in gol - l'Inter schianta il Lecce : esordio da sogno per Antonio Conte : Parte alla grande l'Inter di Antonio Conte battendo il Lecce 4-0 nella prima partita di campionato a San Siro. Per i nerazzuri uno stadio pieno, 65.000 spettatori, ed una tifoseria che ha accolto alla grande la squadra, in particolare Romelu Lukaku ed il nuovo allenatore. L'attesa è spasmodica e quasi passa in secondo piano una 'tegola' che cade durante il riscaldamento: de Vrij si fa male e, dunque, Conte deve rivedere il suo trio difensivo: ...

Antonio Conte - un altro "regalino" dell'Inter : pronto uno scambio con la Fiorentina : L'Inter vuole regalare gli ultimi colpi di mercato ad Antonio Conte. In attesa di trovare la spalla ideale di Lukaku (stallo sulla situazione Alexis Sanchez, il Manchester United per il prestito vorrebbe che l'Inter pagasse ben più dei 5 milioni di euro dei 23 totali inizialmente ipotizzati) e con u

Repubblica : Milik non dispiace ad Antonio Conte : Diventa incerto il futuro di Milik al Napoli, l’attaccante polacco potrebbe essere inserito nell’affare Icardi e secondo l’edizione odierna di Repubblica, questa soluzione non dispiacerebbe affatto a Conte. Ai nerazzurri è stato proposto pure Arek Milik. Il polacco sembra ai margini del mondo Napoli: si è allenato a parte anche ieri a Castel Volturno e la sua posizione è cambiata nel giro di un mese. Non ha trovato ...