Anticipazioni Un posto al sole del 27 settembre | Irene soffre la separazione dei genitori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Va in onda oggi 27l'ultima puntata settimanale dedicata a Unal, la storica soap ambientata a Napoli nella stupenda cornice di Palazzo Palladini. Grande protagonista del giorno sarà ancora Alex che, dopo avere trascorso una piacevole giornata insieme alla madre e a Mia, sarà costretta a fare i conti con le conseguenze del tradimento di Vittorio da lei scoperto. Si confronterà una volta per tutte con il fidanzato? Spazio anche alle famiglia Sartori, particolarmente scossa per la crisi in atto da diversi giorni tra Filippo e Serena. E la coppia potrebbe non essere l'unica a soffrire per la recente. In una puntata caratterizzata da numerosi problemi, non potrà mancare Renato Poggi e il suo interesse sempre più evidente per Adele, la madre di Susanna. Unala causa deiLedi Unal...

