Anticipazioni Rosy Abate quarta puntata del 4 ottobre | Leo in prigione rischia la vita

Rosy Abate 2 - Anticipazioni terza puntata : Non si mettono affatto bene le cose per la protagonista di Rosy Abate 2, lo spin-off di Squadra Antimafia giunto alla seconda stagione con protagonista Giulia Michelini nei panni del personaggio che il pubblico televisivo ormai conosce da dieci anni. Nella terza puntata, in onda questa sera, venerdì 27 settembre 2019, alle 21:20, su Canale 5, Rosy dovrà accettare le conseguenze delle sue azioni.Rosy Abate 2, la terza puntata Dopo aver tradito ...

Anticipazioni Rosy Abate 2 terza puntata : Leo abbandona la mamma e lei è disperata : Venerdì 27 settembre si rinnoverà su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Rosy Abate 2. In programma la seconda delle cinque puntate previste della emozionante serie tv. Un appuntamento che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena per tutti i fan che in queste settimane si sono appassionati alle nuove vicende della regina di Palermo, alle prese con il difficoltoso rapporto con suo figlio Leo. E in questo nuovo appuntamento ...

ROSY ABATE 2 - Anticipazioni terza puntata di venerdì 27 settembre : anticipazioni terza puntata della fiction ROSY ABATE 2, in onda venerdì 27 settembre 2019 su Canale 5 in prima serata: ROSY (Giulia Michelini) è precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata dal figlio Leo (Vittorio Magazzù) e non si capacita della scelta che ha fatto il ragazzo. Leo ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello (Davide Devenuto) – ormai considerato dal ragazzo come un padre putativo – e del suo ...

