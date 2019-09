Anticipazioni Il Segreto dal 29 Settembre al 5 Ottobre | Roberto ucciso

Il Segreto/ Anticipazioni 27 settembre : Isaac disarma Antolina - ma... : Il Segreto, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 28 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 28 settembre 2019: Dolores non comprende il motivo per il quale Alvaro, il giorno prima del matrimonio con Elsa, sia partito per la capitale; la donna chiede informazioni a Matias, il quale riferisce tutto a Marcela, Elsa e Consuelo… Elsa deve rivelare di aver detto una bugia sulla sua vera condizione economica e di aver concesso una procura a Alvaro per vendere tutte le sue proprietà ...

Il Segreto Anticipazioni 28 settembre 2019 : Alvaro deruba e abbandona Elsa : Il giorno delle nozze di Elsa è arrivato ma la Laguna riceve una brutta notizia. Alvaro si è preso gioco di lei ed è fuggito con il suo denaro.

IL SEGRETO/ Anticipazioni 27 settembre : Elsa sconvolta - che fine farà Alvaro? : Il SEGRETO, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

Il Segreto/ Anticipazioni 27 settembre : Julieta vuole lasciare Puente Viejo ma... : Il Segreto, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

Il Segreto - Anticipazioni ottobre : Maria e Matias coinvolti in un'esplosione : Un nuovo dramma irromperà nelle prossime puntate de Il Segreto, destinato a diventare il punto di partenza di trame future ricche di suspense, almeno secondo quanto dicono le anticipazioni spagnole. Tutto avrà inizio con il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, dopo un breve periodo trascorso a Madrid. Il figlio di Olmo apparirà fin da subito una persona diversa, grazie all'affetto per la sua ricca fidanzata Maria Elena. La coppia deciderà ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO ha dei sospetti su FRANCISCA - ecco perché : I problemi economici di SEVERO Santacruz (Chico Garcia) saranno al centro della scena nell’undicesima stagione de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di acquistare una grossa quantità di riso in modo tale da abbassarne il prezzo e far fallire l’attività commerciale del suo peggiore nemico. Questo genererà una serie di tensioni… Il Segreto, ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 29 settembre : Prudencio lascia la Casona - Roberto muore : Nuovo spazio con le notizie de Il Segreto, la telenovela iberica che continua a catturare l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, trasmesse da mercoledi 29 a sabato 5 ottobre su Canale 5 alle ore 16:10, si soffermano su Isaac Guerrero e Antolina Ramos, i quali saranno ancora coinvolti nel triangolo amoroso dopo che Elsa Laguna verrà lasciata all'altare da Alvaro Fernandez ancor prima di arrivare in ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 27 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 27 settembre 2019: Isaac disarma Antolina ma le ripete che non la ama e che è stufo della sua gelosia. Saul rifiuta la proposta di Julieta di lasciare Puente Viejo e chiede a Cifuentes di collaborare alle indagini. Donna Francisca intende liberarsi sia di Roberto che di Fernando. Alvaro dice che deve andare a trattare la vendita della tenuta di Elsa, in questo modo parte due giorni prima delle sue ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 27 e 26 settembre : Julieta e Saul - tutto finito? : Il Segreto, Anticipazioni del 27 e 26 settembre 2019, su Canale 5. Saul rifiuta la proposta di Julieta mentre Antolina compie un gesto estremo...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Alvaro rivela a Isaac la verità su Antolina : Isaac riesce a trovare Alvaro e il dottore gli rivela che Antolina ha mentito sulla sua gravidanza, solo per farsi sposare.

Il Segreto Anticipazioni 27 settembre 2019 : Elsa sotto shock - le nozze sono a rischio! : Elsa crolla davanti alla sua immagine allo specchio, in abito da sposa. La ragazza ripensa ai preparativi del suo matrimonio con Isaac e si scioglie in pianto.

Il Segreto Anticipazioni 26 settembre 2019 : Antolina e il suo gesto estremo per nascondere la verità : Antolina compie un gesto estremo per impedire che la verità sul suo aborto venga a galla. Elsa consegna ad Alvaro la procura per vendere le sue terre.

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA gioca sporco - ecco cosa combinerà : L’arresto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) farà sprofondare nello sconforto più totale Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto partirà nel momento in cui il falegname scoprirà dal dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) che la moglie ANTOLINA Ramos (Maria Lima) era incinta di soli tre mesi quando ha abortito, prova del fatto che non poteva essere lui il padre del bambino. Il Segreto, news: ...