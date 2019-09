Annamaria Sorrentino | il marito | Mia moglie uccisa da un' amica

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Marco Della Corte Dettagli inquietanti nel caso di, la 29enne sordomuta vincitrice di Miss Campania: la ragazza è morta cadendo da un balcone durante una vacanza in Calabria Uno sconvolgente messaggio fa emergere nuovi inquietanti dettagli sul caso di, la bella 29enne ex Miss Campania morta cadendo dal balcone della residenza in Calabria in cui si trovava per trascorrere le vacanze estive. Ildella ragazza, Paolo Foresta, ha inviato ad un amico il seguente messaggio: "Io nervosismo troppo io solo. Vita rovinato. Sai famiglie diarrabbiate con me. Io paura. Io casa. Loro pensa male stato io, nn vero invece stato Daniela Rovinato". Il messaggio è stato pubblicato in esclusiva dal settimanale Giallo. Al momento della morte,si trovava in vacanza in Calabria con suoe due coppie di amici. ...

