Andrea Preti dopo la Gerini sto vivendo un periodo di castità

Andrea Preti sono casto perché credo nell’amore : Andrea Preti è stato ospite a ‘Storie italiane’ e durante l’intervista ha raccontato che sta vivendo un periodo di castità dopo l’addio a Claudia Gerini: “Io credo nell’amore. Le storie ti lasciano qualcosa. Quando ho ritrovato la mia serenità mi sono dato del tempo per me stesso. Non c’è nessun contratto che ti obbliga a consumare. Ho dedicato questo tempo a me stesso, a capire chi voglio al mio ...

Storie Italiane - confessione sconcertante di Andrea Preti : "Per quanto sono stato casto dopo Claudia Gerini" : L'attore Andrea Preti è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, in onda su Rai 1. Nel corso della lunga chiacchierata, Preti ha rivelato di non avere più rapporti da tempo, di essere casto in poche parole. Il 31enne, che lo scorso anno è stato lasciato da Claudia Gerini dopo circa un ann

“Le cose succedono”. A ‘Storie Italiane’ Andrea Preti tira fuori tutto. E parla anche di Claudia Gerini : Ospite di ‘Storie Italiane’, la trasmissione di Eleonora Daniele, Andre Preti, il bellissimo modello volto di molte case tra cui Dolce e Gabbana, si è lasciato andare a una lunga serie di riflessioni iniziando dal suo rapporto con la sessualità. Da qualche mese infatti, dallo scorso mese di maggio per la precisione, Andrea Presti ha scelto di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore.\\ Una scelta confermata a ...

Andrea Preti ancora casto : “Claudia Gerini? Sono stato molto presente” : Andrea Preti a Storie Italiane parla della sua castità e di Claudia Gerini Continua la castità di Andrea Preti. Il modello e attore ha scelto, dallo scorso maggio, di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore. Una scelta confermata a Storie Italiane, dove l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è […] L'articolo Andrea Preti ancora casto: “Claudia Gerini? Sono stato molto presente” proviene ...

Andrea Preti : "Casto perché credo nell'amore. Ho stima per la mia ex fidanzata Claudia Gerini" : Andrea Preti, ospite a 'Storie italiane' di oggi, venerdì 27 settembre 2019, ha raccontato di star vivendo un periodo di castità dallo scorso maggio dopo l'addio a Claudia Gerini:prosegui la letturaAndrea Preti: "Casto perché credo nell'amore. Ho stima per la mia ex fidanzata Claudia Gerini" pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2019 11:58.