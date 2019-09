Andrea Preti ancora casto | “Claudia Gerini? Sono stato molto presente”

Andrea Preti : "Casto perché credo nell'amore. Ho stima per la mia ex fidanzata Claudia Gerini" : Andrea Preti, ospite a 'Storie italiane' di oggi, venerdì 27 settembre 2019, ha raccontato di star vivendo un periodo di castità dallo scorso maggio dopo l'addio a Claudia Gerini:prosegui la letturaAndrea Preti: "Casto perché credo nell'amore. Ho stima per la mia ex fidanzata Claudia Gerini" pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2019 11:58.