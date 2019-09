Anche McDonald’s si converte all’hamburgere di carne “finta”

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) McDonald’s (Lapresse) La“finta” continua a guadagnare nuovi spazinelle catene di fast food più tradizionali. L’ultimo accordo in ordine di tempo per quanto riguarda la distribuzione delle alternative vegane allaè quello siglato tra l’azienda americana Beyond Meat e, che ha annunciato di voler testare gli hamburger a base vegetale in 28 dei suoi ristoranti in Canada al prezzo di 6,49 dollari canadesi più tasse. Si tratta di una sperimentazione che partirà dal prossimo 30 settembre, per valutare le reazioni dei clienti. “Il test ci consentirà di capire meglio le implicazioni legate alla commercializzazione del Plt (il nome del nuovo panino, acronimo che sta per Plant, lettuce, tomato, dr), compresa la domanda dei clienti e l’impatto sull’attività dei punti vendita”, ha dichiarato Ann Wahlgren, vicepresidente per la ...

