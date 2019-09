Amici Celebrities | anticipazioni 2^ puntata | Irama e Alessandra Amoroso tra gli ospiti

"Diffida a Mediaset per Amici Celebrities? No - solo un invito al buon senso - ma vip può ballare con professionista solo a Ballando" : Il giallo della diffida di Milly Carlucci a Mediaset potrebbe aver raggiunto un epilogo (o un nuovo inizio?). Nel tardo pomeriggio odierno l'avvocato della conduttrice di Rai1 Yuri Picciotti, infaatti, ha spiegato (confermando quanto scritto da Blogo) all'Ansa di aver inviato una lettera all'ufficio Legale di RTI, sottolineando che il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 "utilizza tratti distintivi propri" di Ballando ...

Alessandra Amoroso e Irama ospiti di Amici Celebrities il 28 settembre : Sono ufficiali gli ospiti di Amici Celebrities, con Irama e Alessandra Amoroso che affiancheranno i concorrenti nella seconda puntata dello spin off del talent di Canale5 che nella seconda puntata che sarà condotta da Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi. Tra i nomi degli artisti che prenderanno parte alla prima serata spunta anche quello di Alessandra Amoroso, reduce dal successo di Mambo Salentino che ha cantato con i Boomdabash. ...

Milly Carlucci su Twitter smentisce i gossip : nessuna diffida per Amici Celebrities : Milly Carlucci ha smentito i pettegolezzi delle ultime ore che riportano una diffida da parte della conduttrice nei confronti di Maria De Filippi. Attraverso il suo profilo su Twitter, la conduttrice di Ballando con le stelle ha dichiarato di non aver inviato nessun provvedimento a Mediaset. Amici Celebrities secondo i gossip sarebbe simile a Ballando con le stelle La presunta rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi ha riempito le pagine ...

Amici Celebrities : Alessandra Amoroso e Irama ospiti della seconda puntata : Alessandra Amoroso Dopo Giusy Ferreri e J-Ax, nuovi ospiti musicali sono attesi ad Amici Celebrities. Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del talent di Maria De Filippi, che accoglierà in studio due ‘vecchie’ conoscenze: arriveranno Alessandra Amoroso e Irama. I due cantanti, vincitori rispettivamente di Amici 2009 e Amici 2018, duetteranno con i concorrenti delle due squadre, rimasti in dieci ...

Amici Celebrities 2019 - Joe Bastianich confessa : “Sono terrorizzato” : Joe Bastianich di Amici Celebrities: “Non so cosa aspettarmi!” Sabato scorso è iniziato ufficialmente Amici Celebrities 2019. E uno dei concorrenti che ha sicuramente destato maggiore curiosità nei telespettatori è stato Joe Bastianich, il quale da giudice di MasterChef ha fatto il salto della barricata, diventando concorrente di un talent. Come starà vivendo questo passaggio? A rivelarlo è stato lo stesso Joe Bastianich ...

Amici Celebrities - operazione nostalgia : ecco chi saranno i due super-ospiti di Maria De Filippi : Dopo l’ottimo esordio di sabato scorso, che ha consacrato il programma leader del sabato sera, domani, sabato 28 settembre, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi conduce la seconda puntata della scuola del talento più longeva della tv declinata nella versione Celebrities.