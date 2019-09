Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) (foto: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images) L’università di Oxford ha di recente pubblicato un report sulla, secondo il quale il fenomeno – cioè la consapevole immissione nel dibattito pubblico di falsità e nozioni distorte ad arte per ottenere un obiettivo politico o sociale – sta peggiorando rispetto al passato. Nel documento si legge che negli ultimi due anni il numero degli stati che ha avuto a che fare condiè raddoppiato fino a raggiungere un totale di 70 nazioni e, in tutti i casi, si è in presenza della prova che questa manipolazione è stata opera diun partito politico o del governo nazionale. In Vietnam, per esempio, il governo ha assunto persone per diffondere sui social network messaggi a suo favore mentre quello del Guatemala ha hackerato e rubato account per mettere a tacere i ...

antocalderone : Almeno 70 paesi del mondo organizzano campagne di disinformazione - lumacapop : @FrancescoPunzo2 @GenCar5 Non c'è dubbio che debbano pagare loro per primi ma credo che le urne, che certo hanno pr… - _bufale_ : Almeno 70 paesi del mondo organizzano campagne di disinformazione -