Alessia Orro | pallavolista vittima di stalking | Mi seguiva nelle trasferte e mi

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Non avrei mai pensato di avere la forza per affrontare quello che mi è accaduto. Ma ora sto decisamente meglio e, anche se so che non ancora è finita, mi sento libera. E per lui provo solo schifo. Schifo”. È lo sfogo di, la ventunenne di Oristano, palleggiatrice della Uyba e della Nazionaledi.Ora la ragazza sta meglio. Il suo stalker, Angelo Persico, 52 anni, libero professionista novarese, è stato arrestato nei giorni scorsi.così è potuta tornare ad allenarsi al PalaYamamay di Busto Arsizio e ha scelto di raccontarsi al Corriere della Sera: “Veniva qui ogni giorno agli allenamenti. Qualche volta provava ad avvicinarla, a volte se ne andava. Non diceva nulla. E un po’ di paura l’abbiamo provata anche noi, ma ci siamo subito schierati al suo fianco. E ...

