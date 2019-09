Alejandro Gonzalez Inarritu riceve la laurea honoris causa

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019)ha ricevuto ladall'Università Nazionale Autonoma (UNAM) di Città del Messico per il suo eccezionale contributo allo sviluppo delle arti e della cultura. Il regista messicano che nella sua carriera ha vinto 5 Oscar e ha diretto film come "21 grammi", "Babel" e "Birdman" è salito sul palco per la cerimonia d'investitura con tradizionale toga e cappello messicani e nelre il riconoscimento è apparso emozionato, soprattutto quando il rettore Enrique Graue ha letto la motivazione: "è stato capace di fondere in modo magistrale la scienza della cinematografia con l'arte umana e scenica e ha portato a conoscenza del grande pubblico le grandi ingiustizie e gli abusi subiti da coloro che lasciano la loro terra e la loro casa".

