Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Al via la stagione deldinei Teatri dicon Hu, co-produziuone con Lis Lugano in scena e AiEP – Avventure in Elicottero Prodotti, in programma alil 4, 5 e 6 ottobre. Hu, ideazione e regia di Ariella Vidach e Claudio Prati e coreografia della Vidach stessa, è uno spettacolo che vede in scena un inedito incontro tra 8 danzatori e un braccioico danzante, dotato di telecamera e videoproiettore. La performance si articola come un gioco di passaggi tra dimensioni umane e virtuali, in un’innovativa esperienza dalle molteplici possibilità percettive che approfondisce un nuovo ambito di ricerca sulla relazione tra danza, tecnologia e interattività. Un lavoro in cui i corpi dei danzatori si smaterializzano e si moltiplicano, replicati in immagini riprese e elaborate da UR10 Universals. Partendo dalla constatazione che il silicio è un ...

romadailynews : Al Teatro Vascello il Balletto di Roma presenta Hu Robot: Al via la stagione del Balletto… - manuelakusterma : RT @TeatroVascello: Hu Robot Balletto Di Roma 46 ottobre venerdì h 21 - sabato h 19 - domenica h 17 - Abbonamenti e card a partire da 60 eu… - manuelakusterma : RT @TeatroVascello: Teatro Vascello di Roma, presentato il cartellone della stagione 2019/2020 -