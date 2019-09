Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)– Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia – partecipa con i suoi esperti a, portando il proprio contributo sulle ultime innovazioni nel settore cosmetico e facendo chiarezza su miti e realtà in questo campo con il workshop “COSMETICA: INNOVAZIONI, NEWS, MITI E REALTÀ VERSO IL”. Nella scorsa edizione l’attenzione si è concentrata sul “mondo nail” e sul benessere delle unghie, mentre per la 13a edizione, che si terrà alla Fiera didal 1 al 3 febbraio, gli argomenti trattati dagli espertisaranno politematici: si parlerà di pelle ed idratazione, di protezione cutanea e di altre funzioni cosmetiche; anche il mondo del make-up è pieno di sfumature, il tema verrà pertanto focalizzato su quanto che c’è da sapere su nuovi prodotti; così come finalmente si affronterà il controverso tema della pelle sensibile e di ...

romadailynews : Aideco, nasce la partnership con Roma International Estetica 2020: AIDECO – Associazione… -