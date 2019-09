Addio al reddito di cittadinanza? La politica pensa a un referendum per abrogarlo

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ildiè a rischio? Dovremmo direaldi? Fatto sta che unpotrebbe mettere in seria discussione il provvedimento contro la povertà voluto dal Movimento 5 Stelle. Quelle che sembrano al momento solo voci di corridoio al momento potrebbero diventare uno spauracchio per le centinaia di migliaia di famiglia siciliane e italiane che godono al momento deldi. Ilper annullare ilLa misura sarebbe nel mirino di alcuni gruppi politici che non vedono di buon occhio il RdC, creato per dare un impulso all’economia del Paese e per combattere la povertà dilagante. Ora ildiè al centro di un aspro dibattito politico che potrebbe sfociare in unpopolare per il suo annullamento. Il RdC potrebbe dunque essere abrogato dalpopolare. I partiti che vogliono ...

PaoloVenutiTWT : Ma Si Sapeva Che Prima O Poi Lo Avrebbero Annullato... Prima Di Fare Una Cosa Simile Dovevano Avere Pronti I Posti… - blogsicilia : Addio al Reddito di cittadinanza? Un referendum per cancellarlo - -