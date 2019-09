Acqua Pubblica | M5S Tarquinia raccoglie le firme per uscire da Talete Spa e tornare a

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Il M5S diaderisce alla raccoltapromossa dal Coordinamento Comitati per l’della provincia di Viterbo, ed invita i cittadini a venire a firmare al banchetto che si terrà il giorno sabato 28 settembre a piazza Cavour a, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle 19. Come tutti ormai sanno, ci battiamo per la gestionedel servizio idrico da anni, e siamo stati l’unica forza politica ad opporci fattivamente al passaggio aSpa, avvenuto sotto l’amministrazione PD a Giugno del 2016. Oggi fortunatamente molti cittadini e anche alcuni politici che all’epoca erano favorevoli al passaggio del servizio idrico a, sembrano aver cambiato idea sull’argomento, e finalmente hanno sposato questa battaglia per l’che portiamo avanti con costanza dal 2015. Il prossimo mese tutte leraccolte nella ...

