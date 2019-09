Achille Lauro al lavoro sul nuovo album “1990”

«X Factor 13» : le categorie dei giudici (e Achille Lauro) : X Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima ...

X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata (VIDEO) : X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata delle Audition (VIDEO) E’ in onda la terza puntata delle audition della tredicesima stagione di X Factor. Tra gli ospiti d’onore di questa puntata c’era Achille Lauro che si è esibito sulla nota canzone che ha fatto tanto discutere a Sanremo, Rolls Royce. Achille Lauro non è nuovo a X Factor, il cantante infatti ha affiancato Mara Maionchi nella dodicesima stagione ...

#XF13 - Le Selezioni 3a Puntata su Sky Uno e NOW TV. Ospite Achille Lauro : Si conclude la fase di Auditions di X Factor 2019: tanti i sì che sono già stati detti dai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, e ora tocca agli ultimi aspiranti concorrenti cercare di guadagnarsi la strada verso i Bootcamp. Per loro è davvero il momento di stupire e mostrare la propria personalità. L’appuntamento con il talent prodotto da Fremantle è per...

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è INIZIATA! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

X Factor 13 ultima puntata di audizioni - ospite Achille Lauro. Chi va ai Bootcamp? : X Factor 13, stasera, giovedì 26 settembre, la ultima puntata delle audition su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Senza la diretta concorrenza dell’Europa League X Factor prova a risalire anche se in questa edizione di audition manca ancora il concorrente che lascia a bocca aperta gli spettatori, quello che colpisce subito (qui l’elenco degli ammessi finora). L’appuntamento con la terza e ...

Delinquente è il nuovo singolo di Achille Lauro - uno sfottò trap-rock alle contraddizioni (audio e testo) : "Figlio di un Dio, figlio di un bar" è quel motivetto che resta in testa dopo aver ascoltato Delinquente il nuovo singolo di Achille Lauro, il nuovo estratto da 1969 in rotazione radiofonica da venerdì 27 settembre. L'esperimento trap-rock sotto l'egida di Boss Doms continua: Delinquente ha la stessa forma di Rolls Royce, con chitarre distorte e beat incalzante che reggono un testo quasi ermetico e pieno di simboli: la ...

Night Skinny - nuovo album 'Mattoni'/ 26 artisti coinvolti : da Luchè a Achille Lauro : Night Skinny ha lanciato oggi il suo quinto album in studio, intitolato 'Mattoni': il dj ha collaborato con 26 artisti, ecco la tracklist.

Annunciati gli ospiti di Power Hits Estate 2019 - da Achille Lauro e Benji e Fede a Irama : Sono Annunciati gli ospiti di Power Hits Estate 2019, evento musicale di RTL 102.5 che si terrà il 9 settembre prossimo con l'intento di eleggere il tormentone dell'Estate, scelto tra quelli votati dal pubblico in questi mesi. Tra gli ospiti della nuova edizione, ci sarà sicuramente Achille Lauro, attualmente in radio con il nuovo singolo 1969, quello che rappresenta anche la title track del suo più recente disco di inediti, oltre a Benji e ...

Achille Lauro - un sogno che si avvera a Venezia - : Roberta Damiata Un red carpet quello di Achille Lauro che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto alla Mostra del Cinema ed invece il trapper è vestito come Harrry Style Trasgressivo, esagerato, incontenibile, se qualcuno avesse detto solo qualche anno fa che il trapper Achille Lauro sarebbe arrivato a Venezia probabilmente nessuno gli avrebbe creduto. Ed invece, questo incontenibile animale da palcoscenico, ha ...

Achille Lauro a Venezia per presentare "Happy Birthday" - : Fonte foto: Getty Achille Lauro a Venezia per presentare "Happy Birthday" 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Dopo Sanremo si avvera un altro sogno per Achille Lauro, un red carpet alla Mostra del Cinema vestito come Harry Style, per presentare "Happy Birthday" il cortometraggio che lo vede tra i protagonisti. A Venezia ha incontrato anche il suo idolo il regista Terry Gilliam. ...

Mostra del Cinema di Venezia - le pagelle ai look sul red carpet : Alessandra Mastronardi icona di eleganza - Achille Lauro duca barocco – FOTO : La madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi, è senza dubbio la più elegante e meglio vestita di quest’anno. Sempre impeccabile, raffinata e mai sopra le righe, sensuale ma non per questo volgare, la giovane attrice amatissima dal pubblico di Rai 1 per il suo ruolo da protagonista in molte fiction (fra cui L’Allieva). Da Armani a Etro fino a Elie Saab, gli stilisti che ...

Achille Lauro sul Red Carpet a Venezia : 'Stiamo girando tre documentari con il Ministero' : "L'unico degno di nota [...] con un vago retrogusto da Conte Dracula che, comunque, funziona". E' con queste parole che il look di Achille Lauro, ospite della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato descritto nelle pagine della sezione Moda del Messaggero, in un breve pezzo di Costanza Ignazzi, che esordisce con l'emblematica frase "Uomini che superano le donne". Il look di Achille Lauro conquista il Red Carpet L'artista romano, classe ...

Venezia 2019 : Achille Lauro (senza Rolls Royce) è un duca moderno ed eccessivo sul red carpet : Niente Rolls Royce, ma look barocco per Achille Lauro sul red carpet a Venezia. Il trapper, giunto al Lido, ha partecipato alla premiere di “Happy Birthday” (cortometraggio di cui ha firmato la colonna sonora) sfoggiando un look che ha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi.Tuta tuxedo in seta nera con revers a lancia bianchi, camicia in organza color avorio con jabot, booties in pelle nera con fibbie oro: ecco il ...