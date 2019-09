A Milano parte il “Tram del Cuore” | iniziativa per sensibilizzare sullo scompenso cardiaco

Basket - riparte la Serie A : Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa dell’Olimpia Milano di Messina (e Teodosic alla Virtus) : L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine ...

Far ritornare Milano capitale della bicicletta (partendo dalla Milano Bike City) : C'è stato un momento, oltre un secolo fa, nel quale Milano era la bicicletta. Erano gli anni del ciclodromo di Parco Sempione, delle gare sul “circuito” dei Bastioni, delle grandi fabbriche – dalla Bianchi alla Legnano passando per altre decine di marchi più piccoli, ma non minori – che facevano ped

Bus dirottato a Milano - al via il processo. I 50 studenti - le famiglie e gli accompagnatori si costituiscono parte civile : Prima udienza a Milano del processo a carico di Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo scorso ha preso in ostaggio uno scuolabus a San Donato Milanese e dato fuoco al mezzo. I cinquanta studenti che erano a bordo, le loro famiglie e tre accompagnatori si sono costituiti parte civile davanti alla Corte d’Assise di Milano. Insieme a loro, anche il comune di Crema e la società proprietaria del mezzo di trasporto, Autoguidovie. ...

Milano. Velostazioni : parte il progetto per sei nuove strutture : Saranno realizzate entro il 2021 sei nuove Velostazioni, per un totale di mille posti bici, in aggiunta alle due strutture

Milano : Comune - parte la riqualificazione di via Giambellino (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il verde, il progetto crea due nuove fasce verdi lungo la linea tranviaria disegnate da percorsi con arbusti e nuovi alberi, laddove i sottoservizi lo consentono, che verranno piantati in gruppi da 2/3 esemplari di Pyrus Calleryana, albero resistente allo smog, agli

Milano : Comune - parte la riqualificazione di via Giambellino (2) : (AdnKronos) - I lavori, che riguardano un’area di circa 21mila metri quadrati, prevedono l’incremento e il miglioramento dei percorsi pedonali con la posa di nuova pavimentazione in pietra di Luserna, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento dei percorsi pedonali esistenti, la ri

Milano : Comune - parte la riqualificazione di via Giambellino : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Partono oggi i lavori di riqualificazione di via Giambellino, nel tratto compreso tra piazza Tirana e largo dei Gelsomini. L'intervento - secondo quanto comunicato dal Comune di Milano - valorizzerà l’area attraverso la riqualificazione dei percorsi pedonali e del parter

Jobs Act - il Tribunale di Milano lo fa a pezzi e rinvia alla Corte Ue la parte che esclude la reintegra in caso di licenziamento collettivo : Il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la parte del Jobs Act che disciplina i licenziamenti collettivi, chiedendo che valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro è compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nell’ordinanza datata 5 agosto non mancano giudizi netti sull’impianto della ...

Dal 22 al 24 novembre Milano Partecipa : tre giorni di incontri su politica e partecipazione : Dalla collaborazione tra Fondazione Cariplo e Comune di Milano nasce “Milano Partecipa”, l’evento che dal 22 al 24 novembre animerà

SHARE NOW : parte da Milano il progetto pilota per il car sharing a lungo termine : Da oggi a Milano sarà possibile noleggiare un veicolo fino a 7 giorni consecutivi. Tariffa mista per il lungo termine...