A Milano il tour sinfonico dedicato ad «Assassin’s Creed»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Assassin'sSymphonyAssassin'sSymphonyAssassin'sSymphonyLa data è fissata per domenica 6 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di. Sarà allora che ilmondiale di Assassin’sSymphony, evento nato per celebrare i 12 anni di uno dei videogiochi più venduti e apprezzati della storia, arriverà per la prima volta in Italia dopo lo straordinario successo delle prime di Parigi e San Francisco. Lo show, prodotto da MGP Live, è pronto a proporre al suo pubblico la colonna sonora del gioco in una maniera inedita, un connubio strategico fra sinfonia e multimedialità. L’orchestra, composta da 56 elementi e da un coro di 20 voci, riproporrà i migliori brani delle colonne sonore della saga riarrangiate, per l’occasione, dal pianista e compositore Ivan Linn: il tutto sarà, ...

Honiro : Gli stadi di Firenze, Milano e Napoli sono già sold-out ! Si aggiungono 6 nuovi stadi al tour di @IlVeroUltimo - da… - team_world : Manic World Tour di #Halsey??arriva in Italia!!! UNICA DATA NEL NOSTRO PAESE ???? ??13 febbraio 2020 @MediolanumForum… - team_world : OGGI, QUESTA SERA, FRA POCHE ORE... #LM5TheTour delle @LittleMix approderà a MILANO ?? ???? qui le Fan Action organi… -