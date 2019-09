5 serie tv che si concluderanno quest’anno

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) La nuova stagione televisiva sta entrando a regime a pieno ritmo. E questo, soprattutto negli Stati Uniti, significa che i palinsesti si popolano nuovamente di tante novità ma anche ditv che fanno il loro ritorno, spesso per l’ultima volta. Sono tanti i titoli, infatti, che manderanno in onda la loro stagione conclusiva. Se produzioni ormai cult come Game of Thrones, The Big Bang Theory e Veep hanno detto addio già nei mesi passati, molte altre andranno incontro alla fine nei prossimi mesi. Vediamo alcune fra quelle che ci mancheranno di più. 1. The Good Place https://www.youtube.com/watch?v=Bnq6IRgt4yE Il 26 settembre è iniziata sul canale americano Nbc la quarta e ultima stagione di The Good Place, l’acclamata e innovativa commedia firmata da Michael Schur, già mente dietro a sitcom rivoluzionarie come Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine. Lasegue le ...

team_world : Siamo felici di comunicarvi che Team World è partner ufficiale di #ShareTheLoveCon - la convention dedicata al mond… - Assolombarda : 'Dobbiamo trovare risorse per far ripartire l'economia. Ciò non significa introdurre nuove tasse ma vuol dire scegl… - Gazzetta_it : #Sirigu blinda la porta del Toro. Ahi #Donnarumma, che errori! #TorinoMilan #SerieA -