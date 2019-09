Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Il 4 ottobre, nella prestigiosa cornice del Ristorantedell’hotel Aldrovandi Villa Borghese, due Eccellenze della cucina romana si incontrano per dare vita a unaa 4 manidai vini della Cantina Monte Rossa – Franciacorta. La vena creativa, la tecnica e il rigore di Lorenzo Di Gravio, Executive Chef del ristorante– una stella Michelin, si uniranno alla fantasia, la passione e la sperimentazione di Giuseppe Di Iorio, Executive Chef del ristorante– una stella Michelin – situato nello splendido RoofTop di Palazzo Manfredi R&C. L’incontro darà vita a una celebrazione della cucina romana, reinterpretata secondo le esperienze e la fantasia degli Chef. I due protagonisti, le cui creazioni hanno uno stile inconfondibile, presentano infatti diversi tratti in comune, come il forte legame con l’Urbe, luogo di nascita e di ...

romadailynews : 4 ottobre2019: I ristoranti Assaje e Aroma insieme per una cena stellare accompagnata dai… -