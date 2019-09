38 Daspo a ultras della Juventus Per la prima volta sono decennali

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il questore di Torino ha irrogato 38 provvedimenti Daspo nei confronti degli esponenti di rilievo delle tifoseriedella squadra Juventus F.C., coinvolti a vario titolo nell'operazione 'Last Banner' condotta dalla Polizia di Stato. Per lastati emessi provvedimenti con durata decennale. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della Questura di Torino.

