21 anni di Google | il compleanno del motore di ricerca che ci ha cambiato la vita

Buon compleanno Google! Oggi compie 21 anni : Oggi è il compleanno di Google, che diventa 21enne e si auto-celebra con un doodle. Il dominio di Google è stato registrato il 15 settembre 1997, mentre la società è stata fondata il 4 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin, allora studenti della Stanford University: la data del 27 settembre è stata scelta come data del “compleanno” a partire dal 2005, per ricordare il giorno in cui fu raggiunto il record di pagine ...

Google ha annunciato il suo computer quantistico che esegue calcoli da 10.000 anni in poco più di 3 minuti : Google avrebbe affermato di aver raggiunto la supremazia quantistica, una pietra miliare per lo sviluppo di computer quantistici. L'annuncio è arrivato in un articolo che sarebbe stato pubblicato sul sito web della NASA prima di essere cancellato. "Per quanto ne sappiamo", si legge nel documento di Google, "questo esperimento segna il primo calcolo che può essere eseguito solo su un processore quantistico". Il documento di ricerca di Google si ...

Così il computer quantistico di Google esegue calcoli da 10mila anni in 3 minuti : Mai nessuna macchina era arrivata a tanto. L’annuncio è comparso sul sito della Nasa, ma poi è scomparso: il super computer di Google sarebbe in grado - secondo quanto riferito - di eseguire calcoli a velocità mai vista: in 3 minuti e 20 secondi, eseguirebbe ciò che un attuale computer avanzato farebbe in 10mila anni

Con questo abito nacque Google immagini. E J-Lo ha risfilato da Versace con Jungle 20 anni dopo : C’era un tempo in cui era la realtà a influenzare la tecnologia, e non viceversa: Donatella Versace con la sua sfilata immortala con legittimo orgoglio un momento preciso legato alla storia della griffe e di Google, e lo fa in un corto circuito tra passato e presente che vede protagonista Jennifer Lopez e quell’abito pazzesco indossato ai Grammy del 2000. Fu proprio quel capo, infatti, a portare il celebre motore a creare la ...

Ci sono delle sorprese su Google per l’anniversario di “Friends” : Il primo episodio andò in onda 25 anni fa, e il motore di ricerca ha preparato un'animazione nascosta per ogni personaggio

anni fa scomparve nel nulla - il suo cadavere trovato grazie a Google Earth : I resti di William Moldt, 40enne al momento della scomparsa nel 1997, sono stati rinvenuti nella sua automobile caduta e affondata in uno stagno, visibile da Google Earth. Trovare un cadavere con Google Earth. È così che sono stati ritrovati in Florida i resti di William Moldt, un 40enne scomparso nel 1997. Ma andiamo con ordine. L'incidente nel quale Moldt, originario di Lantana, è rimasto vittima si è verificato nella notte del 7 novembre ...

Google Assistant più reattivo? Dovremo attendere ancora due anni : Google Assistant sarà più reattivo a partire dal 2021, quando diventerà effettivo il nuovo documento che forzerà la mano ai produttori di dispositivi. L'articolo Google Assistant più reattivo? Dovremo attendere ancora due anni proviene da TuttoAndroid.

Buon compleanno Google! Oggi compie 21 anni : Buon compleanno Google, Oggi compie 21 anni: tanto è trascorso dal giorno in cui è stato fondato il noto motore di ricerca, che Oggi è diventato molto di più. Ha visto la luce in un garage della California, grazie al lungimirante lavoro di Larry Page e Sergey Brin. Il termine “google” deriva da “googol“, utilizzato in matematica per indicare il numero 1 seguito da cento zeri. Il dominio di Google è stato registrato il 15 ...

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...