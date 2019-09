10 serie tv perfette per gli amanti dell’azione | da Orphan Black a Vis a Vis

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Se più che stare sdraiati sul divano preferite saltare dalla sedia ogni volta che guardate unatv, evidentemente quelle d'azione sono proprio il vostro genere. Non intendiamo i semplici procedural in cui l'azione si sviluppa perlopiù attraverso il genere poliziesco con tanti titoli un po' fotocopia l'uno dell'altro - lesull'FBI, quelle sui servizi segreti, quelle sulle infinite agenzie di sicurezza americane eccetera, eccetera - matv in cui l'azione sia parte integrante dell'intera trama, che tenga lo spettatore attaccato allo schermo con sviluppi continui fino al gran finale e non solo con l'uso della forza e degli effetti speciali ad ogni scena. Spesso l'azione viene associata al genere thriller, altre volte al crime, altre ancora all'investigativo o allo spionaggio, ma la realtà è che non la si ritrova solo in un genere specifico e il concetto stesso di ...

OptiMagazine : 10 serie tv perfette per gli amanti dell'azione, da #OrphanBlack a #VisaVis - BasketItalyit : Sassari è un mazzo di carte perfette per ogni evenienza e Varese alza bandiera bianca - WONDERVELLIS : @ehicapvtain perfetto mo ti dico! ti scrivo in chat se non disturbo. sisi penso che abbiamo gusti simili e cerco s… -