1 500 euro per chi rottama l' auto e si abbona al car sharing o ai mezzi pubblici | il

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Bonus mobilità più basso rispetto alla bozza iniziale, ma da erogare subito. E, nella nuova bozza del decreto clima, sparisce il taglio graduale aisussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”.Scende da 2.000 a 1.500l’assegno perre le vecchiee dotarsi di unmento ai, ma scatta dal 2019, con una prima dotazione di 5 milioni. Lo prevede l’ultima bozza del decreto legge clima in possesso di Radiocor: il testo è al vaglio degli altri ministeri, in particolare economia e infrastrutture, ma ieri il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha confermato che punta a far partire il bonus già quest’anno.Il ’fondo buono mobilita sarà dotato di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il ...

