Yara Gambirasio | assolta la pm che partecipò al film sul caso dell’omicidio della 13enne

Delitto Yara Gambirasio : falso consulente riesce ad incontrare Bossetti in carcere : Nonostante la condanna definitiva all'ergastolo della Cassazione del 12 ottobre del 2018, si continua a parlare di Massimo Bossetti, ritenuto dalla giustizia l'autore dell'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Massimo Bossetti, detenuto ora al carcere di Bollate di Milano, avrebbe recentemente ricevuto una visita da una persona che si è spacciata per Cesare Marini, un consulente informatico della Procura di Brescia. L'uomo si è presentato ...

Massimo Bossetti : "Non ho ucciso Yara Gambirasio. Sono innocente come Rosa e Olindo" : Si firma “prigioniero di Stato” e afferma “non Sono io la persona che ha ucciso la piccola Yara”. A parlare è Massimo Bossetti, l’ex muratore condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’adolescente di Brembate di Sopra, scomparsa nella serata del 26 novembre 2010. L’uomo torna a difendersi in una lettera-appello indirizzata al conduttore di “Iceberg” su Telelombardia ...

Delitto Yara Gambirasio - “la frase di Massimo Bossetti alla moglie dopo l’arresto” : Si torna a parlare di Massimo Bossetti, il muratore bergamasco ritenuto colpevole dell’omicidio di Yara Gambirasio, la ragazzina all’epoca 13enne di Brembate di sopra, avvenuto il 26 novembre 2010. Per il Delitto di Yara, trovata cadavere in un campo poco lontano da casa 3 mesi dopo la sua scomparsa, Bossetti è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Un verdetto che ha diviso l’opinione pubblica ma che ha invece convinto al 100% la ...