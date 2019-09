X Factor 2019 | audizioni | ultimo appuntamento e assegnazioni categorie

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

«Carote» - a X Factor 2019 Nuela sforna il primo tormentone : Forse il vero X Factor è il betacarotene: nella seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019 è stato proprio l2019;inedito Carote di Nuela a conquistare la giuria, che con 4 «Sì» lo spedisce direttamente alla fase successiva dei Bootcamp. Presentato nella stessa puntata di Audizioni in cui fa capolino Anastasio, che l2019;anno scorso su quello stesso palco portava il suo inedito La fine del mondo, Nuela fa centro ...

X Factor 2019 - Audizioni/ Diretta : Lavinia emozionante - Cavallaro pure - 2a Puntata - : X Factor 2019, Diretta seconda Puntata Audizioni e ospiti: Quali concorrenti saranno ammessi ai Bootcamp? Davide Rossi è straordinario...

#XF13 – X Factor 13 – Seconda puntata del 19/09/2019 – Nuovo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Seconda puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della ...

Biglietti per la finale di X Factor 2019 con 24Bottles : 24Bottles è partner ufficiale di X Factor 2019. Ogni concorrente avrà a disposizione una bottiglia riutilizzabile, plastific free, fornita dal brand che mette a disposizione dei fan anche una selezione di Biglietti per la finale. X Factor 2019 è appena iniziato della fase delle audizioni ma già si pensa alla puntata conclusiva. 24Bottles regala due Biglietti per assistere dal vivo alla finale di X Factor 13, in programma dicembre. COME ...

Ascolti TV | Venerdì 13 settembre 2019. Tale e Quale Show riparte dal 21.5% - Quo vado? 13.8%. La prima di Propaganda Live 6.1% - X Factor su Tv8 al 3.5% : Tale e Quale Show 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Quo vado? ha raccolto davanti al video 2.746.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 10 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT 2 è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – L’inizio ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019. Il debutto di Un Passo dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%). Dritto e Rovescio parte dall’8.9% - X Factor dal 3.8% : Un Passo dal Cielo 5 - Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Power Rangers ha interessato 672.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha catturato l’attenzione di 1.467.000 spettatori (7.5%). Su ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : «Con quattro sì vai al Bootcamp - con quattro no vai a The Voice» : Alessandro Cattelan - X Factor 2019 A X Factor 2019 c’è la novità dei quattro sì alle Audizioni, che spediscono direttamente il concorrente alla fase Bootcamp, senza passare per un’ulteriore scrematura dei giudici. Per chi invece riceve i no all’unanimità, non è previsto nulla, nemmeno un premio di consolazione. Almeno per ora, ma Alessandro Cattelan ha la soluzione: “Con quattro sì vai al Bootcamp, con quattro no vai a ...

X Factor 2019 - prima puntata in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai Live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455). Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, il debutto, con il nostro consueto ...

