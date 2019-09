WWF Roma e Area Metropolitana | dopo il corteo per il clima serata di musica e arti varie

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)– E’ stata questa la settimana del, dei giovani e del loro futuro, insieme a quello di tutte le specie animali e vegetali che vivono su questo Pianeta. E’ stata anche la settimana delle rassicurazioni da parte di una certa politica mondiale sugli impegni da portare avanti e della indifferenza o addirittura contrarietà di una certa politica mondiale rispetto alle pressanti e preoccupate richieste dei giovani per agire da subito. Le rivendicazioni dei ragazzi di Friday For Future Italia per questa occasione sono sostanzialmente tre: la fiducia nella scienza, l’abbandono delle fonti di energia fossili e conseguente riduzione a zero delle emissioni di gas serra, giustiziatica per tutti i popoli. La settimana si chiuderà adomani, venerdì 27 settembre, con unche sfilerà la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da Piazza della Repubblica e Piazza Madonna ...

