WTA Wuhan – Ashleigh Barty soffre e vince | Petra Martic si arrende al terzo set

WTA Wuhan – Kvitova ai quarti : Stephens ko in due set : Kvitova trionfa agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan: Stephens ko in due set Ottima prestazione oggi pomeriggio per Petra Kvitova al torneo WTA di Wuhan: la tennista ceca ha eliminato agli ottavi di finale la statunitense Stephens, aggiudicandosi la vittoria con un doppio 6-3 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Kvitova dunque si prepara a sfidare ai quarti la tosta Yastremska, che oggi ha eliminato Karolina Pliskova.L'articolo ...

WTA Wuhan – Clamoroso tonfo di Pliskova : la ceca asfaltata in due set da Yastremska : Karolina Pliskova crolla agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan: la ceca asfaltata da Yastremska Clamoroso tonfo di Karolina Pliskova oggi agli ottavi di finale del torneo WTA di Wuhan. La tennista ceca, numero 2 del ranking WTA, è stata eliminata dall’ucraina Yastremska, che l’ha asfaltata in poco più di un’ora, col punteggio di 6-1, 6-4. Yastremstra vola dunque ai quarti di finale, dove sfiderà la vincitrice del ...

WTA Wuhan – Ashleigh Barty si impone su Sofia Kenin : la n°1 al mondo vola ai quarti : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la numero 1 al mondo supera Sofia Kenin in due set Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Ashleigh Barty accede ai quarti di finale di Wuhan. Buona prova offerta dalla numero 1 al mondo, attuale campionessa in carica del Roland Garros, capace di imporsi in due set su Sofia Kenin, numero 17 del ranking mondiale femminile. Barty ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo i due set ...

WTA Wuhan – Elina Svitolina ai quarti : Kuznetsova si arrende dopo due set : Elina Svitolina avanza ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la tennista ucraina supera Svetlana Kuznetsova in due set Bastano 78 minuti ad Elina Svitolina per accedere ai quarti di finale del WTA di Wuhan. La tennista ucraina, attuale numero 3 del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla due volte campionessa Slam Svetlana Kuznetsova in due set vinti con il punteggio di 4-6 / 2-6. Ai quarti di finale Svitolina affronterà la vincente del ...

WTA Wuhan – Simona Halep si ritira per infortunio : Elena Rybarikina ai quarti di finale : Simona Halep costretta al ritiro dal WTA di Wuhan: la tennista romena ko per un problema alla schiena. Elena Rybarikina accede ai quarti di finale del torneo Il torneo di Wuhan perde una delle protagoniste più attese nonché delle favorite principali al successo finale. Simona Halep, campionessa in carica di Wimbledon e tennista numero 6 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a ritirarsi dopo 45 minuti dall’inizio del primo set. ...

WTA Wuhan – Belinda Bencic fallisce l’accesso agli ottavi - la svizzera si fa rimontare dalla russa Kudermetova : Dopo aver vinto il primo set ed essere stata in vantaggio di un break nel terzo, la svizzera cede alla russa Kudermetova, fallendo l’accesso agli ottavi Belinda Bencic esce di scena ai sedicesimi del “Dongfeng Motor Open“, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La svizzera fallisce l’assalto agli ottavi, cedendo in tre set alla russa ...

WTA Wuhan – Pliskova non lascia scampo alla Anisimova - doppio 6-3 per la ceca e ottavi in tasca : La tennista ceca si impone in scioltezza sulla propria avversaria statunitense, stendendola con un doppio 6-3 e volando così agli ottavi di finale del torneo cinese Karolina Pliskova avanza senza problemi agli ottavi di finale del “Dongfeng Motor Open“, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista ceca stende in scioltezza l’americana ...

WTA Wuhan – Bertens fatica all’esordio : Pera battuta in rimonta : Buona la prima per Bertens al torneo WTA di Wuhan: l’olandese trionfa in rimonta e vola agli ottavi di finale Esordio difficile per Kiki Bertens al torneo WTA di Wuhan: la numero 8 del ranking WTA ha faticato oggi contro la statunitense Pera, numero 81 della classifica femminile. La tennista olandese è riuscita a trionfare solo al terzo set, in rimonta: il match è durato un’ora e 55 minuti di gioco ed pè terminato col punteggio ...

WTA Wuhan – Barty trionfa in rimonta e vola agli ottavi : Garcia ko in tre set : Barty agli ottavi di finale del torneo Wuhan: la francese Garcia sconfitta in tre set in rimonta Barty avanza al torneo WTA di Wuhan. La tennista australiana, numero 1 del ranking WTA, ha battuto all’esordio, direttamente al secondo turno, la francese Garcia. Barty ha trionfato in rimonta, aggiudicandosi la vittoria al terzo set: il match è durato due ore e 13 minuti di gioco ed è terminato col punteggio di 4-6, 6-4, 6-1. Adesso ...

WTA Wuhan – Elina Svitolina agli ottavi di finale : Muguruza sconfitta in due set : Elina Svitolina accede agli ottavi di finale del WTA di Wuhan: la tennista ucraina supera Garbine Muguruza in due set Elina Svitolina si guadagna con autorità il pass per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan. La tennista ucraina, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha vinto il big match dei sedicesimi di finale che la vedeva opposta a Garbine Muguruza che, pur non riuscendo a ripetere i risultati delle annate passate nelle quali ha ...

WTA Wuhan – Kuznetsova agli ottavi di finale : Hsieh sconfitta al tie-break del secondo set : Svetlana Kuznetsova accede agli ottavi di finale del WTA di Wuhan: la tennista russa supera in due set Su-Wei Hsieh Svetlana Kuznetsova stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan. La tennista russa, attuale numero 69 del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla cinese Su-Wei Hsieh (numero 32 WTA). Kuznetsova, dopo 1 ora e 31 minuti di gioco, ha avuto ragione della giocatrice di casa con il punteggio di 2-6 / 6-7 ...