Whistleblower | Anac condanna un dirigente a pagare 5mila euro di multa | “Provvedimenti

(Di giovedì 26 settembre 2019) Per la prima volta unè stato sanzionato dall’per aver firmato un provvedimento ritorsivo nei confronti di un dipendente che si era fatto carico di denunciare comportamenti illeciti. Le norme a tutela deisono in vigore dalla fine del 2017 e finora mai si era arrivati a unanei confronti dei superiori. L’Autorità nazionale anticorruzione, in questo caso, ha inflitto una sanzione diche non è a carico dell’amministrazione, ma direttamente del manager. I fatti, fa sapere l’, riguardano un, “operante in un Comune campano” che era stato punito per aver fatto la segnalazione. Tutto era nato a seguito di un “forte alterco”, si legge nella delibera dell’Autorità anticorruzione. Da lì era partita un’azione disciplinare che però era stata archiviata. Il, a quel punto, si ...

