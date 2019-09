Volley | Europei 2019 | Polonia-Slovenia | la semifinale che non ti aspetti Leon trascina i

Slovenia-Polonia oggi - Semifinale Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 scenderanno in campo Slovenia-Polonia nella prima Semifinale degli Europei 2019 di volley. Se per i polacchi potevano essere inserite alla vigilia tra le squadre favorite alla vigilia, la stessa cosa non vale per gli sloveni che sono la più grande sorpresa della competizione continentale. I ragazzi di Heynen sono stati un vero e proprio rullo compressore. Hanno vinto le sette partite giocate agli Europei lasciando per ...

Volley - Europei 2019 : Italia impalpabile e arrendevole - l’eliminazione fa male. A lezione dalla Francia - serve un esame verso le Olimpiadi : Una ricezione latente, un muro praticamente inesistente, una scarsa incisività offensiva e poca grinta: l’Italia esce così dagli Europei 2019 di Volley maschile, martellata dalla Francia che si è imposta con uno schiacciante 3-0 a Nantes. Un quarto di finale a senso unico in cui la nostra Nazionale è riuscita a farsi vedere soltanto nel secondo set, rimontando dal 13-18 e guadagnandosi anche due set point sul 24-22: un errore letale di ...

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 0-3 - Chicco Blengini : “Non era serata - sempre in difficoltà. Hanno meritato loro” : serata amara per l’Italia che è stata mestamente eliminata agli Europei 2019 di Volley maschile, la Francia ha sconfitto la nostra Nazionale con un sonoro 3-0 e così gli azzurri devono salutare il torneo ai quarti di finale. Ivan Zaytsev e compagni tornano a casa senza una medaglia continentale per la seconda volta consecutiva, due anni fa vennero surclassati dal Belgio mentre questa volta si sono dovuti inchinare al cospetto dei padroni ...

Volley - Europei 2019 : tabellone semifinali - Francia-Serbia e Polonia-Slovenia. Calendario - programma - orari e tv : Francia-Serbia e Polonia-Slovenia sono le semifinali degli Europei 2019 di Volley maschile. I Galletti hanno letteralmente demolito l’Italia e se la dovranno vedere contro gli slavi che sono stati clamorosamente trascinati al tie-break dalla sorprendente Ucraina, i Campioni del Mondo hanno liquidato la Germania e ora incroceranno i battaglieri balcanici che hanno firmato l’impresa sconfiggendo la Russia detentrice del trofeo. La ...

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 0-3 - Ivan Zaytsev : “Ho sbagliato tutto - abbiamo avuto delle chance. Io schiacciatore? Ci ho provato” : L’Italia è uscita mestamente dagli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Francia che si è imposta con uno schiacciante 3-0 a Nantes. Gli azzurri hanno cercato l’impresa contro i padroni di casa ma sono stati complessivamente inferiori ai Galletti che hanno giganteggiato sotto il profilo dell’intensità del gioco, c’è grande delusione in seno alla squadra di Chicco Blengini che ha avuto ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia 0-3 - azzurri eliminati ai quarti di finale. Addio sogni di gloria : L’Italia conclude la sua avventura agli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale si deve inchinare al cospetto della Francia per 3-0 (25-16; 27-25; 25-14) davanti agli 8000 spettatori che hanno gremito la XXL Arena di Nantes: una brutta batosta per gli azzurri, che vengono eliminati ai quarti di finale della rassegna continentale, travolti dai padroni di casa, che hanno oggettivamente giocato una pallavolo migliore, più ...

LIVE Italia-Francia 0-3 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : azzurri travolti ed eliminati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA DISFATTA DELL’ITALIA 22.38 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.37 La sensazione è che questa Francia non fosse inarrivabile, l’Italia tuttavia non è mai entrata veramente in partita, l’approccio è stato quello sbagliato. 22.34 Impietose le statistiche degli azzurri. Si ...

Europei Volley 2019 – Italia - il sogno si ferma ai quarti : Francia dominante - azzurri eliminati : L’Italia di pallavolo maschile eliminata dagli Europei di Volley 2019: azzurri sconfitti in 3 set dalla Francia padrone di case Come sei giorni fa, il risultato non cambia, ma l’importanza è diversa. Nel giro di poco meno di una settimana Francia e Italia tornano ad affrontarsi, ma se la sconfitta subita ai gironi da parte degli azzurri non era stata accolta con eccessivo malumore, il ko di questa sera ha un sapore ben più amaro. L’Italia ...

LIVE Italia-Francia 0-2 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : 6-15 - gli azzurri alzano bandiera bianca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-24 Primo tempo della Francia, Nelli contenuto dal muro. 14-23 C’è l’invasione di Lyneel, la moviola dà ragione all’Italia e allungherà un pochino il brodo. 13-24 Murato Nelli, richiesta di moviola dell’Italia. Ininfluente ai fini del punteggio. 13-23 Errore in palleggio di Sbertoli. 13-22 Mani fuori di Lyneel. La tortura sta per concludersi. 13-21 Difese ad oltranza ...

LIVE Italia-Francia 0-2 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : 4-10 - azzurri impalliditi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-15 Ngapeth ci fa malissimo in diagonale. Ora è un supplizio. Entrano Sbertoli e Cavuto per Giannelli e Zaytsev. La mossa della disperazione. 5-14 L’Italia è uscita di partita. Zaytsev attacca fuori. Intanto è entrato Lavia per Juantorena. Si profila una dolorosa imbarcata. 5-13 In rete la battuta di Nelli. 5-12 Dopo quattro ace, Boyer ci grazia con un servizio in rete. 4-12 Assurdo ...

LIVE Italia-Francia 0-2 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : 1-5 dilagano i transalpini nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Anzani non riesce a difendere un attacco non irresistibile di Lyneel. 4-6 Piano mura il primo tempo di Le Roux. 3-6 Pipe di Juantorena. 2-6 In rete la battuta di Juantorena. Il secondo arbitro vede un’infrazione della Francia, doppio tocco. 2-5. 1-6 Si è spento l’attacco azzurro, Boyer non sbaglia più niente. Gli azzurri sembrano aver alzato prematuramente bandiera bianca. ...

LIVE Italia-Francia 0-1 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : 11-16 - finora non c’è partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Difesi sia Nelli sia Juantorena, poi muro di Piano su Ngapeth. 17-20 Ngapeth questa volta non sbaglia in diagonale, in ritardo il muro azzurro. 17-19 Ngapeth attacca fuori. Time-out Francia. 16-19 Fuori anche la battuta di Lyneel. 15-19 Altra occasione sprecata in contrattacco, Zaytsev la mette fuori. 15-18 Boyer attacca sull’asta. 14-18 Sbaglia la battuta Boyer. 13-18 Murato ...

LIVE Italia-Francia 0-1 - Europei Volley 2019 in DIRETTA : 6-9 - padroni di casa superiori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-11 Mani fuori di Ngapeth, purtroppo Nelli non è entrato bene in partita, non sta riuscendo ad attaccare con continuità. 8-10 Dopo l’ace arriva l’errore per Zaytsev. Entra Lyneel per Tillie. 8-9 Ace di Zaytsev, piega le mani a Tillie. 7-9 Primo tempo di Piano. 6-9 Niente da fare, da 6-5 a 6-9, ancora Le Roux. 0-4 per la Francia, è una costante per l’Italia subire questi ...