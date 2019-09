Volley | Europei 2019 | miracolo Slovenia! I ragazzi di Alberto Giuliani volano in finale

LIVE Slovenia-Polonia 3-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : impresa dei padroni di casa - campioni del mondo annichiliti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:55 Non c’è stato il tempo di ribadirlo durante il match, ma il pubblico è stato qualcosa di eccezionale, di solito si parla di settimo uomo, ma stavolta è stato qualcosa di più. I ragazzi di Giuliani si giocheranno domenica 29 a Parigi il titolo di ...

22:53 Stasera abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, la Slovenia ha smentito tutti gli addetti al lavoro e si è andata a conquistare una finale che mancava dal 2015, eliminando prima i campioni d'Europa e poi quelli del mondo. Menzione d'onore a Tine Urnaut che ha fatto una partita al di fuori di qualsiasi logica. 25-23 INCREDIBILE! Battuta in rete di Kubiak e la Slovenia ...

18-18 Sbaglia anche Bieniek, si va avanti ad errori, da una parte e dall'altra. 17-18 Invasione di Kozamernik. 17-17 Errore al servizio, zona calda del set in vista. 16-17 Diagonale vincente di Muzaj, non sfruttano i padroni di casa. 16-16 Ace di Urnaut, il palazzo scende giù, scende giù! 15-16 Risponde Pajenk, adesso la tensione è alle stelle, si protesta ad ogni punto. 14-15 Bieniek ...

25-22 2-1 SLOVENIA, URANUT PORTA I SUOI IN VANTAGGIO! Azione spettacolare, difese miracolose, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. 24-22 Muzaj annulla il primo set-point. Giuliani chiama time-out, c'è Leon al servizio che fa tanta paura… 24-21 Chiama challenge Giuliani ed ha ragione, il muro di Leon è fuori, tre set-point per i padroni di casa. 23-22 Muro a 1 di Leon su ...

22-20 Ancora un servizio vincente per il centrale polacco, tensione alle stelle. 22-19 Arriva l'ace di Bieniek, l'allungo nel second set era partito proprio da lui. 22-18 Sbaglia stavolta Stern dai nove metri. 22-17 Sparacchia fuori Konaski da seconda linea, i padroni di casa volano a +5 e Heyen non ferma il gioco. 21-17 Ace di Stern con l'ausilio del nastro, questa fa non ...

24-26 MURO DI KONARSKI SU CEBLUJ! La Polonia impatta. 24-25 ACE DI BIENIEK! Sta succedendo di tutto. 24-24 Cebulj ha avuto la palla per chiuderla, Leon fa buona guardia a muro, si va ai vantaggi. 24-23 Time-out di Heynen, Gasparini se ne va al servizio da freddo. 24-23 Non passa stavolta la sua battuta, set-point Slovenia, entra Gasparini per alzare il muro. 23-23 Zona di conflitto tra Urnaut ...

21-20 Ci pensa Konaski, parallela pulita per lui. 21-19 Errore gravissimo di Kubiak, la palla si fa tutto il nastro e finisce fuori. 20-19 Sbaglia la battuta Leon, non è da lui. 19-19 Ferma il gioco Giuliani, fase estremamente delicata del set e del match. 19-19 Non passa Urnaut, muro di Nowakoski, di nuovo parità, che partita! 19-18 Leon passa sopra, lui e Kubiak stanno facendo bene. 19-17 ...

13-11 Diagonale in extra-rotazione, pallavolo di altissimo LIVEllo. 12-11 Non passa il servizio di Pajenk. 12-10 Stern va a segno da seconda linea, non poteva sbagliare senza muro. 11-10 Leon prende l'ascensore e passa sopra il muro a tre, mamma mia.. 11-9 Si spegne in rete la battuta di Bieniek. 10-9 Out il servizio di Stern. 10-8 Parallela ai limiti del possibile per Cebulj, ma la ...

16-18 Diagonale all'incrocio delle righe per Konarski, che è entrato bene in partita. 16-17 Disastro di Drzyzga in palleggio. 15-17 Mani-out di Gasparini, che si sta ben comportando in attacco. 14-17 Konaski sfrutta il muro scomposto di Urnaut. 14-16 In rete il servizio di Leon, che grazia la ricezione avversaria. 13-16 Pipe mostruosa di Kubiak, che prende in pieno volto Pajenk, mamma ...

8-9 Time-out Polonia. 8-9 Ancora un errore in attacco di Muzaj, Slovenia a -1. 7-9 Cebulj si prende la squadra sulle spalle, parallela di estrema bellezza. 6-9 Pallonetto sconclusionato dell'opposto polacco. 5-9 Diagonale sui cinque metri per Muzaj. 4-8 Parallela vincente di Gasparini, ottima ricezione di Cebulj. 3-8 Ace di Leon, che trova un angolo pazzesco. 3-7 Time-out per coach ...

20:28 Sestetto Polonia: Nowakoski, Muzaj, Leon, Drzyzga, Kubiak, Bieniek e Zatorki. 20:26 Tocca adesso a quello sloveno, brividi… 20:25 E' il momento dell'inno nazionale polacco. 20:24 16.000 i tifosi presenti, si prevede una vera e propria bolgia. 20:23 Ultimi minuti di riscaldamento a Lubiana, ci siamo quasi. 20.20 La formazione che avrà la meglio sfiderà, domenica 29 a ...

20:00 I campioni del mondo in carica hanno dominato la Pool D, spazzando via Ucraina, Estonia, Montenegro, Olanda e Repubblica Ceca. 19:57 Il fischio d'inizio al Dvorana Center Stozice di Lubiana (Slovenia) è previsto alle ore 20:30. 19:55 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Slovenia-Polonia, Semifinale degli Europei maschili di volley 2019.

Volley - Europei 2019 : Polonia-Slovenia - la semifinale che non ti aspetti. Leon trascina i Campioni del Mondo - i ragazzi di Giuliani ci provano : Polonia-Slovenia, la semifinale che non ti aspetti agli Europei 2019 di Volley maschile. Tutti si attendevano un big match tra i Campioni del Mondo e la Russia ma i balcanici hanno fatto saltare il banco, hanno clamorosamente eliminato i Campioni d'Europa e questa sera (ore 20.30) cercheranno una nuova magia contro i favoritissimi biancorossi. I ragazzi di Alberto Giuliani vogliono continuare a fare sognare i 12000 caldissimi spettatori ...

Slovenia-Polonia oggi - Semifinale Europei Volley 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 scenderanno in campo Slovenia-Polonia nella prima Semifinale degli Europei 2019 di volley. Se per i polacchi potevano essere inserite alla vigilia tra le squadre favorite alla vigilia, la stessa cosa non vale per gli sloveni che sono la più grande sorpresa della competizione continentale. I ragazzi di Heynen sono stati un vero e proprio rullo compressore. Hanno vinto le sette partite giocate agli Europei lasciando per ...