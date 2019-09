Viterbo | presunti abusi su una bambina disabile di otto anni | arrestato un fisioterapista

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una vicenda dai molti lati ancora oscuri è emersa nelle ultime ore. Un trentacinquenne residente a Tarquinia, in provincia di, è statodalla Squadra mobile con l’accusa di violenza aggravata e continuata nei confronti di unadi. L’uomo, insospettabile ed incensurato, è une da tresi recava a casa della piccola, nel Viterbese, per prestarle assistenza. A denunciarlo sarebbero stati gli stessi genitori della bimba, una volta scoperto che la figlia aveva subito degli. Così lo scorso 21 settembre gli è stata recapitata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dal procuratore capo Paolo Auriemma e dalla pm Eliana Dolce. Glisarebbero avvenuti in casa della vittima Si conoscono ancora pochi particolari sulle indagini, condotte nella massima riservatezza. L’uomo accusato di molestie sarebbe un ...

