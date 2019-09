Violento terremoto in Indonesia | danni e morti alle Molucche

Fonte : inmeteo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una intensa scossa didi magnitudo 6.5 si è verificata in8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole.Secondo...

michela547 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il castello di Rocca Calascio, a 1600m di altitudine nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (L… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Panico e paura in #Albania, dove la terra ha tremato ripetutamente per un fortissimo #terremoto, il più violento degli u… - susangalbarini : COMMUNITY ARTISTICA CULTURALE in G SUITE App -