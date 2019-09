Video Trapani Cremonese | 0-0 | highlights Primo punto per i siciliani! | Serie B

Video/ Trapani Salernitana - 0-1 - : highlights e gol - Kiyine decide su rigore - Serie B - : Video Trapani Salernitana, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita che si è giocata a Erice, valida per la quarta giornata della Serie B.

DIRETTA/ Trapani Salernitana - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : si comincia! : DIRETTA Trapani Salernitana streaming video DAZN: risultato live 0-0, inizia la partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie B.

Diretta Trapani Salernitana/ Streaming Video DAZN : i precedenti sono in equilibrio : Diretta Trapani Salernitana Streaming video DAZN: orario, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B

DIRETTA TRAPANI SALERNITANA/ Streaming Video DAZN : Taugordeau - il protagonista atteso : DIRETTA TRAPANI SALERNITANA Streaming video DAZN: orario, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B

Diretta/ Cittadella Trapani - risultato finale 2-0 - Video DAZN : 3 punti per Venturato! : Diretta Cittadella Trapani streaming video DAZN: si scende in campo per il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Diretta/ Cittadella Trapani - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : Dini salva i suoi! : Diretta Cittadella Trapani streaming video DAZN: si scende in campo per il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

DIRETTA/ Cittadella Trapani - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : formazioni - via! : DIRETTA Cittadella Trapani streaming video DAZN: si scende in campo per il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Diretta Cittadella Trapani/ Streaming Video DAZN : a caccia dei primi punti - Serie B - : Diretta Cittadella Trapani Streaming video DAZN: nomi di spicco, quote e risultato live del match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Video/ Trapani Venezia - 0-1 - highlights e gol. Ai lagunari basta Bocalon - Serie B - : Video Trapani Venezia, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, valida nella 2giornata della Serie B, al Polisportivo di Erice.