Viaggio nel museo dedicato al silenzio

Ecco Archie alla prima uscita nel Viaggio in Sudafrica e andrai in brodo di giuggiole : Com'è cresciuto!

Vaccini - #PerchéSì? Il Viaggio nell’Italia che comunica il valore della prevenzione : Sono più di cinquanta i progetti candidati quest’anno alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione Vaccini di Sanofi, nell’ambito del progetto #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato in Italia alla comunicazione del valore della vaccinazione. Sono campagne di comunicazione sviluppate e lanciate da università, centri di ricerca, associazioni, società scientifiche, ASL e distretti sanitari per promuovere ...

Non solo Amsterdam. Viaggio (pazzesco) nell'Olanda che non conosci : Una cosa è vedere, esplorare e ammirare Amsterdam. Un’altra cosa è conoscere l’Olanda. Per questo se siete state solo tra i canali, i musei e/o le altre amenità di Amsterdam fareste meglio a programmare subito un altro Viaggio e affittare un’auto per vedere quante cose ci sono da scoprire tutte lì intorno. In questo caso abbiamo scelto come destinazione un po’ di paesi e cittadine tipiche ...

Enjoy - Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso - droga e porno : “Viaggio senza moralismi nella nostra società”. Su Nove da stasera : Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale: lusso, droga e porno. Il giornalista Peter Gomez scandaglia questi tre universi nel nuovo programma “Enjoy”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in ...

Alla Pinacoteca di Torino : “Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia” : La Pinacoteca Agnelli di Torino presenta, da sabato 19 ottobre 2019 sino a domenica 16 febbraio 2020, la grande esposizione “Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia”. In mostra le opere di due grandi Maestri del “Mondo Fluttuante” dell’Ottocento, Katsushika Hokusai (1760 – 1849) e Utagawa Hiroshige (1797 – 1858), insieme alle stampe moderne di Kawase Hasui (1883-1957), pittore esponente del movimento shin hanga ...

La Camminata tra gli olivi 2019 - un Viaggio nel paese verde : Hanno risposto all’appello e sono più di cento le città che daranno vita alla terza edizione della Camminata tra gli olivi. L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra colline, sentieri, terrazze e borghi di fascino. Insieme all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, saremo in cammino per scoprire nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italia dell’olio extravergine e anche per festeggiare i 25 anni delle Città dell’olio. E ...

Milano - Viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

Viaggio nel tempo : Qualcuno venuto dal futuro è tra noi e non ce ne siamo accorti? : Viaggio nel tempo: Alcuni scienziati hanno condotto uno studio per vedere se Qualcuno del futuro sia presente qui nel nostro tempo. ecco cosa hanno trovato. Lo sapevate che è stato condotto uno studio per vedere se Qualcuno dal futuro è presente qui nel nostro tempo? Si è vero!Il Viaggio nel tempo ha sempre suscitato molto interesse.Gli […] L'articolo Viaggio nel tempo:Qualcuno venuto dal futuro è tra noi e non ce ne siamo accorti? sembra ...

Verona - nasce il Children's Museum : un Viaggio nel sapere dedicato ai bambini. FOTO : Esperienze immersive, in un'area di mille metri quadrati ricca di musica, acqua e aria, luci e profumi, arte e colori. È questo lo scenario che si è presentato ai dieci giovani che lo scorso 10 settembre hanno visitato in anteprima il museo dedicato ai bambini

Viaggio nel paradosso della rete. Oltre il caso Facebook-CasaPound : Roma. Dove finisce l’azienda privata, per quanto smisurata sia la sua dimensione, e dove inizia il campo pubblico quando si parla di Facebook (e in generale dei social network)? E dove finisce la lotta contro il cosiddetto “hate speech”, discorso d’odio dentro e fuori dal web, e dove comincia la pre

“Infrared” di Sonic Radiation : un Viaggio terapeutico nello spazio profondo : La nuova traccia “Infrared” di Sonic Radiation è stata per me un viaggio terapeutico nello spazio profondo, dove ho potuto

Le otto spine di Napoli : Viaggio nella città sfregiata : Se fosse brutta ce ne faremmo una ragione. Se fosse spoglia, senza storia, senza cultura, senza tradizione, ci rassegneremmo. Se fosse un'altra città, diremmo non importa. Ma è...